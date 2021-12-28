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Депутат новосибирского парламента получил условный срок за мошенничество

Главная В России
Красноярск
10:23 28 Декабря 2021
мошенничество, депутаты, законодательное собрание, приговор, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутат законодательного собрания Новосибирской области Валентин Сичкарев признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере). Приговор вынес Чулымский районный суд.

О завершении судебного процесса сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, другими фигурантами уголовного дела являлись Виталий Кухта и Владимир Моисеев. Им обвинение было предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«В суде установлено, что осужденные в декабре 2019 года, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств, выделенных ранее Моисееву в качестве субсидии на развитие его фермерского хозяйства (КФХ). Сичкарев организовал совершение указанного преступления и руководил его исполнением», - пояснили в прокуратуре.

В сообщении указывается, что сумма ущерба, нанесенного региональному бюджету, составила 2,3 млн руб. Он был погашен. Все фигуранты дела получили по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Валентин Сичкарев, избранный от одномандатного округа №10, является заместителем председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Входит в состав фракции «Единой России».

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года сдал мандат депутата заксобрания Александр Морозов. Он стал фигурантом уголовного дела, также возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Якобы депутат помог «Коченевскому мясокомбинату» в получении областной субсидии, которая была использована нецелевым образом. В ноябре стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), фигурантом которого стал еще один депутат областного парламента – Глеб Поповцев. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу помощника, который свои функции не выполнял, а передавал депутату свою зарплату.

Фото: © законодательное собрание Новосибирской области

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