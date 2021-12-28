28 декабря
Новости России
погода -14 °C
73.23
 
€ 82.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Сибирь» вырвала победу у уфимцев в овертайме

Главная В России
Красноярск
09:31 28 Декабря 2021
кхл, хоккей, время, матч, шайба
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Сибирь» в овертайме обыграла уфимский «Салават Юлаев». Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в Новосибирске.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Шайбы у сибиряков провели Валентин Пьянов и Евгений Чесалин (обе во втором периоде). В овертайме же Олег Ли перехватил шайбу, выложил ее американцу Нику Шору, и тот остановил матч – 3:2.

«В третьем периоде сегодня была пара ошибок, но здорово, что удалось вытерпеть и выиграть в овертайме», - сказал сайту КХЛ автор победной шайбы.

27 декабря «Сибирь» сообщила о подписании до конца сезона контракта еще с одним легионером – канадским нападающим Джеем Си Лайпоном. Ранее он выступал за «Сочи».

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Депутат новосибирского парламента получил условный срок за мошенничество

Депутат новосибирского парламента получил условный срок за мошенничество

28 Декабря 2021 г.
Процесс по делу завершился в Чулымском райсуде
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Декабря 2021 г.
Пресс-конференция посвящена итогам работы команды в 2021 году
Новости Красноярска: Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

27 Декабря 2021 г.
Уголовное дело о краже оборудования передано в Ангарский горсуд
Новости Красноярска: «Умные» остановки в Новосибирске приобрели новый вид

«Умные» остановки в Новосибирске приобрели новый вид

27 Декабря 2021 г.
Новая конкурсная процедура стартует в январе 2022 года
Новости Красноярска: Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

27 Декабря 2021 г.
«Авангард» остается на пятом месте на «Востоке»
Новости Красноярска: Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

27 Декабря 2021 г.
Судебный процесс завершился в Барнауле
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие ёлки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

24 Декабря 2021 г.
Карту лучших локаций подготовили Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Новости Красноярска: Жена бывшего депутата Горсовета не сможет представить Россию на конкурсе Миссис мира

Жена бывшего депутата Горсовета не сможет представить Россию на конкурсе Миссис мира

23 Декабря 2021 г.
Марии Жабинской не дали визу в Америку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru