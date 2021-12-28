«Сибирь» вырвала победу у уфимцев в овертайме

«Сибирь» в овертайме обыграла уфимский «Салават Юлаев». Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел в Новосибирске.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Шайбы у сибиряков провели Валентин Пьянов и Евгений Чесалин (обе во втором периоде). В овертайме же Олег Ли перехватил шайбу, выложил ее американцу Нику Шору, и тот остановил матч – 3:2.

«В третьем периоде сегодня была пара ошибок, но здорово, что удалось вытерпеть и выиграть в овертайме», - сказал сайту КХЛ автор победной шайбы.

27 декабря «Сибирь» сообщила о подписании до конца сезона контракта еще с одним легионером – канадским нападающим Джеем Си Лайпоном. Ранее он выступал за «Сочи».

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»