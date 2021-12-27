27 декабря
Новости России
погода -16 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
14:59 27 Декабря 2021
проект, мкр, пресс-конференция, молодежь, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу», посвященная итогам работы команды в 2021 году.

Участники:

Анастасия Ерахтина – координатор команды «Молодежка ОНФ» в Омской области;

Александр Кузюков - российский фехтовальщик, двукратный паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 23-кратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России, почетный гражданин города Омска;

Юрий Новиков – председатель омской региональной общественной организации «Омская региональная ассоциация врачей», главный врач БУЗ ОО «Клинический кожно-венерологический диспансер», заведующий кафедрой Омского государственного медицинского университета;

Ваге Карапетян – руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Удмуртия;

Глеб Химич – координатор команды «Молодежка ОНФ» в Красноярском крае.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

27 Декабря 2021 г.
Уголовное дело о краже оборудования передано в Ангарский горсуд
Новости Красноярска: «Умные» остановки в Новосибирске приобрели новый вид

«Умные» остановки в Новосибирске приобрели новый вид

27 Декабря 2021 г.
Новая конкурсная процедура стартует в январе 2022 года
Новости Красноярска: Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

27 Декабря 2021 г.
«Авангард» остается на пятом месте на «Востоке»
Новости Красноярска: Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

27 Декабря 2021 г.
Судебный процесс завершился в Барнауле
Новости Красноярска: Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

27 Декабря 2021 г.
Он будет запрашивать данные у банков
Новости Красноярска: Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

27 Декабря 2021 г.
Технические испытания микросхемы и бланка уже проведены
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Байкал не станет федеральной территорией

Байкал не станет федеральной территорией

24 Декабря 2021 г.
Владимир Путин сказал об отсутствии таких планов на большой пресс-конференции
Новости Красноярска: Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

22 Декабря 2021 г.
Потерпевшая не захотела заплатить 1 000 рублей и поплатилась жизнью
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru