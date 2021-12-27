Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу», посвященная итогам работы команды в 2021 году.
Участники:
Анастасия Ерахтина – координатор команды «Молодежка ОНФ» в Омской области;
Александр Кузюков - российский фехтовальщик, двукратный паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 23-кратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России, почетный гражданин города Омска;
Юрий Новиков – председатель омской региональной общественной организации «Омская региональная ассоциация врачей», главный врач БУЗ ОО «Клинический кожно-венерологический диспансер», заведующий кафедрой Омского государственного медицинского университета;
Ваге Карапетян – руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Удмуртия;
Глеб Химич – координатор команды «Молодежка ОНФ» в Красноярском крае.