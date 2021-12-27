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Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

Главная В России
Красноярск
14:19 27 Декабря 2021
оборудование, уголовное, дело, кража, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Ангарский городской суд Иркутской области рассмотрит уголовное дело о серии краж майнингового оборудования. Его фигурантами стали несколько местных жителей в возрасте от 17 до 24 лет.

О завершении расследования дела стало известно из пресс-релиза главного управления МВД России по Иркутской области. По его данным, злоумышленники совершили четыре кражи специализированного оборудования из гаражей.   

«По версии следствия, злоумышленники ломом и «болгаркой» вскрывали гаражные боксы и похищали машинки для майнинга. За несколько месяцев они совершили четыре кражи, похитив оборудование на сумму, превышающую 0,5 млн  руб.», - рассказали в областном главке полиции.

На выложенном МВД России видео обвиняемые дают признательные показания. Один из них говорит о том, что украденное оборудование продавали минимум за 60 тыс. руб. В ведомстве добавили, что полицейские нашли всё похищенное и вернули его собственникам. Уголовное дело расследовалось по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске в последнее время значительно выросло энергопотребление. В ноябре 2021 года – на 40% к уровню ноября 2020-го. Энергетики связывают эту с ростом объема майнинговой деятельности в городе.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области

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