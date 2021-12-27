«Умные» остановки в Новосибирске приобрели новый вид

В январе в Новосибирске должен пройти новый конкурс на право создания «умных» остановок общественного транспорта. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

Глава города выступил на заседании муниципального инвестиционного совета. Речь, в частности, шла о проекте «Комфортные остановки». Он будет реализован в форме концессионного соглашения.

По данным пресс-центра мэрии, власти отказались от ряда требований к техническому оснащению павильонов. Определены два их типа – навес и навес с теплым блоком для оказания услуг дорожного сервиса.

«В рамках концессионного соглашения планируется установить 140 модулей первого типа и 70 модулей второго типа. Все 210 объектов передадут концессионеру единым лотом», - рассказали об условиях конкурса (они еще продолжают дорабатываться) в городской администрации.

«Умные» остановки появятся на гостевых маршрутах, выбранных к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Всего в Новосибирске около 2 тыс. остановок.

Как писали Sibnovosti.ru, первый проект концессионного соглашения по созданию 250 «умных» остановок общественного транспорта мэрия подготовила еще в конце 2019 года. Он был представлен на ежегодном предпринимательском форуме «Инвестируй в Новосибирск». Но определить концессионера пока так и не удалось.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook