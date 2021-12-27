27 декабря
Новости России
погода -16 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Умные» остановки в Новосибирске приобрели новый вид

Главная В России
Красноярск
13:42 27 Декабря 2021
транспорт, мэр, остановки, конкурс, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В январе в Новосибирске должен пройти новый конкурс на право создания «умных» остановок общественного транспорта. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

Глава города выступил на заседании муниципального инвестиционного совета. Речь, в частности, шла о проекте «Комфортные остановки». Он будет реализован в форме концессионного соглашения.

По данным пресс-центра мэрии, власти отказались от ряда требований к техническому оснащению павильонов. Определены два их типа – навес и навес с теплым блоком для оказания услуг дорожного сервиса.

«В рамках концессионного соглашения планируется установить 140 модулей первого типа и 70 модулей второго типа. Все 210 объектов передадут концессионеру единым лотом», - рассказали об условиях конкурса (они еще продолжают дорабатываться) в городской администрации.

«Умные» остановки появятся на гостевых маршрутах, выбранных к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Всего в Новосибирске около 2 тыс. остановок.

Как писали Sibnovosti.ru, первый проект концессионного соглашения по созданию 250 «умных» остановок общественного транспорта мэрия подготовила еще в конце 2019 года. Он был представлен на ежегодном предпринимательском форуме «Инвестируй в Новосибирск». Но определить концессионера пока так и не удалось.  

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Молодежка ОНФ. Мы вместе плечом к плечу» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

27 Декабря 2021 г.
Пресс-конференция посвящена итогам работы команды в 2021 году
Новости Красноярска: Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

Иркутская молодежь тянется к майнингу ломом и «болгаркой»

27 Декабря 2021 г.
Уголовное дело о краже оборудования передано в Ангарский горсуд
Новости Красноярска: Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

27 Декабря 2021 г.
«Авангард» остается на пятом месте на «Востоке»
Новости Красноярска: Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

27 Декабря 2021 г.
Судебный процесс завершился в Барнауле
Новости Красноярска: Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

27 Декабря 2021 г.
Он будет запрашивать данные у банков
Новости Красноярска: Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

27 Декабря 2021 г.
Технические испытания микросхемы и бланка уже проведены
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Новости Красноярска: Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

22 Декабря 2021 г.
Магазин поджог рабочий
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru