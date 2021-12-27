Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

В первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» удачно провел выездной матч в Хельсинки. Он разгромил местный «Йокерит» 5:1.

Сибиряки выиграли каждый из трех периодов. Забивали у «Авангарда» дважды Николай Прохоркин, по одному разу - Владимир Брюквин, Алексей Береглазов и Дмитрий Шевченко.

Команды играли не в самых сильных составах. Финские игроки основного состава постепенно возвращаются на лед, а у омичей отсутствовали Сергей Толчинский, Кирилл Семенов и Иван Телегин.

«Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по-прежнему занимает пятое место. Отставание от идущего четвертым казанского «Ак Барса» составляет четыре очка.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»