Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

Бывшая заведующая частным барнаульским детсадом «Хеппи Беби» и четверо воспитателей получили условные сроки. Некоторые методы воспитания детей, которые там практиковались, попали под статьи УК РФ.

О завершении процесса сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. По его данным, обвинение в зависимости от роли каждого фигуранта, было предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг детям до шести лет, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья), ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

В материалах уголовного дела говорится о событиях 2017-2018 годов. По данным ведомства, педагоги неоднократно били своих подопечных и закрывали их в темных помещениях. Потерпевшими указаны 14 детей.

«Данные обстоятельства были достоверно известны заведующей, однако никаких мер по устранению нарушений руководителем учреждения не предпринималось», - отметили также в следственном управлении.

В краевом главке СКР добавили, что фигуранты дела не признали вину. Тем не менее, бывшая заведующая получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Воспитатели приговорены от трех до пяти лет условно с испытательным сроком три года. Суд также удовлетворил иски о возмещении нанесенного ими вреда.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году четверо мальчиков сбежали из приемной семьи в Алтайском крае из-за тяжелых условий жизни. После этого ведомство возбудило уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю