Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

Российский Центробанк намерен запрашивать у банков данные о денежных переводах между физическими лицами. Предполагается, что эта мера поможет в борьбе с различными финансовыми нарушениями.

Об инициативе регулятора стало известно РБК. Издание ссылается на письмо Банка России, которое получили кредитные учреждения. В публикации приводятся комментарии Совкомбанка и платежной компании QIWI, согласно которым ЦБ будет запрашивать данные о p2p-переводах (между физическими лицами) с начала будущего года.

В отчет, как отмечает издание, должны включаться перечисления со счета на счет и с карты на карту, с электронного кошелька на электронный кошелек, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, через Систему быстрых платежей и др.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле прошлого года пенсионерку из Красноярска осудили за организацию незаконной банковской деятельности. За четыре года она успела заработать 24 млн руб.

Фото: © Банк России