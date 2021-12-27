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Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

Главная В России
Красноярск
12:05 27 Декабря 2021
перевод, центробанк, инициатива, банки, данные
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский Центробанк намерен запрашивать у банков данные о денежных переводах между физическими лицами. Предполагается, что эта мера поможет в борьбе с различными финансовыми нарушениями.

Об инициативе регулятора стало известно РБК. Издание ссылается на письмо Банка России, которое получили кредитные учреждения. В публикации приводятся комментарии Совкомбанка и платежной компании QIWI, согласно которым ЦБ будет запрашивать данные о p2p-переводах (между физическими лицами) с начала будущего года.

В отчет, как отмечает издание, должны включаться перечисления со счета на счет и с карты на карту, с электронного кошелька на электронный кошелек, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, через Систему быстрых платежей и др.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле прошлого года пенсионерку из Красноярска осудили за организацию незаконной банковской деятельности. За четыре года она успела заработать 24 млн руб.  

Фото: © Банк России

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