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Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

Главная В России
Красноярск
11:04 27 Декабря 2021
пилот, паспорт, регионы, вице-премьер, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
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Цифровые паспорта в России начнут выдавать в 2023 году. В качестве пилотных выбраны три региона.

О планах правительства РФ в этой сфере рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он дал интервью РИА «Новости».

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», - процитировало информагентство заместителя председателя кабмина.

По словам Дмитрия Чернышенко, такие паспорта начнут выдавать в Москве, Московской области и Республике Татарстан. Технические испытания микросхемы и бланка цифрового паспорта уже проведены.

Как писали Sibnovosti.ru, в Швеции чип с ковид-паспортом теперь можно вживить под кожу. Такой услугой уже воспользовалось около 6 тыс. человек.

Фото: © правительство РФ

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