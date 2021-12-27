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Новосибирские волейболисты уступили в полуфинале Кубка России

Главная В России
Красноярск
10:42 27 Декабря 2021
полуфинал, кубок, волейбол, россия, год
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский «Локомотив» выбыл из розыгрыша мужского волейбольного Кубка России на стадии полуфинала. Турнир завершился в Санкт-Петербурге.

В полуфинале «Локомотив» уступил клубу «Зенит-Казань» 0:3 (19:25, 21:25, 22:25). Лучшим по числу набранных очков (10) в составе сибиряков был доигровщик Алексей Родичев.

«Начало первой партии было суетливое и нервное, очень переживали. Многие ребята молодые, не каждый день такие ответственные матчи полуфинала играют», - рассказал сайту «Локомотива» блокирующий Ильяс Куркаев.

В финале «Зенит-Казань» также со счетом 3:0 обыграл московское «Динамо».

Следующий матч «Локомотив» проведет уже в 2022 году. 4 января в российской Суперлиге он встретится с АСК (Нижний Новгород).

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»

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