Новосибирские волейболисты уступили в полуфинале Кубка России

Новосибирский «Локомотив» выбыл из розыгрыша мужского волейбольного Кубка России на стадии полуфинала. Турнир завершился в Санкт-Петербурге.

В полуфинале «Локомотив» уступил клубу «Зенит-Казань» 0:3 (19:25, 21:25, 22:25). Лучшим по числу набранных очков (10) в составе сибиряков был доигровщик Алексей Родичев.

«Начало первой партии было суетливое и нервное, очень переживали. Многие ребята молодые, не каждый день такие ответственные матчи полуфинала играют», - рассказал сайту «Локомотива» блокирующий Ильяс Куркаев.

В финале «Зенит-Казань» также со счетом 3:0 обыграл московское «Динамо».

Следующий матч «Локомотив» проведет уже в 2022 году. 4 января в российской Суперлиге он встретится с АСК (Нижний Новгород).

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»