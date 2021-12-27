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Выпускник РАНХиГС назначен забайкальским вице-премьером

Главная В России
Красноярск
10:20 27 Декабря 2021
развитие, назначение, губернатор, вице-премьер, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве Забайкальского края новые кадровые изменения. Пост вице-премьера - министра планирования и развития занял Александр Ященко.

О перестановках в правительстве сообщил официальный портал Забайкалья. По его данным, ранее этот пост занимал Илья Акишин, который ушел в отставку по собственному желанию.

Согласно опубликованным биографическим данным нового члена забайкальского правительства, уроженец Белоруссии Александр Ященко ранее не имел отношения к этому российскому региону. В 1997 году он окончил МГТУ им. Баумана, а в 2013-м - РАНХиГС при президенте РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, Илья Акишин был назначен на пост вице-премьера в самом начале 2021 года. Но в мае заксобрание Забайкальского края не утвердило его в этой должности.

В мае этого года забайкальский губернатор Александр Осипов назначил своим заместителем Александра Костенко, а в июле - Алексея Кошелева.

Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

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