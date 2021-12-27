В сгоревшей квартире в Бурятии нашли тела четырех мужчин

Четыре человека погибли в результате пожара в Республике Бурятия. Он произошел в Улан-Удэ на ул. Революции 1905 года.

В ночь на 27 декабря сгорела квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного деревянного дома. На месте пожара были найдены тела четырех молодых людей.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправного обогревателя. Огонь от него по полу распространился на стену и окно. Следственное управление СКР по Республике Бурятия проводит доследственную проверку.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии сгорел частный жилой дом. Тогда погибли женщина и ребенок.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия