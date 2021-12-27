27 декабря
Новости России
погода -18 °C
73.19
 
€ 82.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В сгоревшей квартире в Бурятии нашли тела четырех мужчин

Главная В России
Красноярск
09:58 27 Декабря 2021
погибшие, пожар, дом, скр, квартиры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Четыре человека погибли в результате пожара в Республике Бурятия. Он произошел в Улан-Удэ на ул. Революции 1905 года.

В ночь на 27 декабря сгорела квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного деревянного дома. На месте пожара были найдены тела четырех молодых людей.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправного обогревателя. Огонь от него по полу распространился на стену и окно. Следственное управление СКР по Республике Бурятия проводит доследственную проверку.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии сгорел частный жилой дом. Тогда погибли женщина и ребенок.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

Омичи разгромили «Йокерит» в гостевом матче КХЛ

27 Декабря 2021 г.
«Авангард» остается на пятом месте на «Востоке»
Новости Красноярска: Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

Воспитателям алтайского детсада дали условные сроки за обращение с воспитанниками

27 Декабря 2021 г.
Судебный процесс завершился в Барнауле
Новости Красноярска: Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

Банк России хочет знать обо всех переводах между физлицами

27 Декабря 2021 г.
Он будет запрашивать данные у банков
Новости Красноярска: Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

Цифровой паспорт гражданина РФ на подходе: пилотными выбраны три региона

27 Декабря 2021 г.
Технические испытания микросхемы и бланка уже проведены
Новости Красноярска: Новосибирские волейболисты уступили в полуфинале Кубка России

Новосибирские волейболисты уступили в полуфинале Кубка России

27 Декабря 2021 г.
«Локомотив» проиграл будущему обладателю Кубка – «Зениту-Казань»
Новости Красноярска: Выпускник РАНХиГС назначен забайкальским вице-премьером

Выпускник РАНХиГС назначен забайкальским вице-премьером

27 Декабря 2021 г.
Илья Акишин уступил пост Александру Ященко
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Новости Красноярска: Байкал не станет федеральной территорией

Байкал не станет федеральной территорией

24 Декабря 2021 г.
Владимир Путин сказал об отсутствии таких планов на большой пресс-конференции
Новости Красноярска: В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

В Красноярске осудили преступника, изнасиловавшего и убившего студентку СФУ 12 лет назад

23 Декабря 2021 г.
Краевой суд Красноярска вынес приговор насильнику и убийце студентки СФУ. Всё произошло в 2009 году, но отправит...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru