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В Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 подключили к теплу все соцобъекты

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Красноярск
09:41 27 Декабря 2021
авария, теплоснабжение, дома, объекты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению все социальные объекты и лечебные учреждения. Об этом сегодня утром, 27 декабря, сообщили в оперативном штабе, который руководит аварийно-восстановительными работами.

Согласно сообщению штаба, сегодня предполагается подключить оставшиеся 180 жилых многоквартирных домов. 126 из них находятся в Железнодорожном районе, 54 - в Советском. В середине дня 26 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе были котлы №1, №2, №5, №8 и №9, а также турбогенераторы №1 и №3.

«Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков. Дополнительного включения котлов не требуется. Производятся работы по восстановлению котла №6 и вспомогательного оборудования и выводу в нормальный резерв», - говорилось в сообщении на официальном портале Республике Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, авария произошла в ночь на 23 декабря. От теплоснабжения было отключено около 800 домов.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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