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Предъявлено обвинение в поджоге второго гипермаркета в Томске

Главная В России
Красноярск
09:25 27 Декабря 2021
пожар, мвд, уголовное, магазины, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске местному жителю предъявлено обвинение в поджоге гипермаркета на ул. Пушкина. Это уже второй магазин сети «Лента», где в декабре вспыхнул пожар.

ЧП на ул. Пушкина произошло 25 декабря. По данным главного управления МЧС по Томской области, в тушении пожара приняли участие более 30 человек и пять единиц техники. Пожарные справились со своей задачей быстро – тушение заняло около 10 минут.  

После опроса свидетелей сотрудникам управления МВД России по Томской области удалось задержать подозреваемого. На сайте ведомства выложено видео, на котором он дает признательные показания.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог», - говорится в сообщении областного главка полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества со значительным ущербом путем поджога). Как писали Sibnovosti.ru, 21 декабря другой томич устроил пожар в гипермаркете «Ленты» на ул. Елизаровых. Ему также предъявлено обвинение.

По данным ТАСС, «Лента» усилила охрану в своих магазинах.

Фото: © управление МВД России по Томской области

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