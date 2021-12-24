Омские хоккеисты обыграли лидера «Востока» КХЛ

«Авангард» и магнитогорский «Металлург» выдали яркий матч в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омичи смогли обыграть лидера Восточной конференции.

После первого периода счет матча в подмосковной Балашихе был равным – 1:1. Причем, голы были забиты с интервалом в 75 секунд. У сибиряков отличился Николай Прохоркин, сумевший забить гол с отрицательного угла.

Во второй 20-минутке «Авангард» вышел вперед благодаря шайбе Никите Сошникову. Он бросил по воротам гостей в тот момент, когда голкиперу «Металлурга» закрыли обзор. В третьем же периоде команды сначала обменялись голами. У омичей в створ ворот попал Петер Цегларик после выхода «два в один». Точку же в мачте поставил бросок Арсения Грицюка в пустые ворота уральцев – 4:2.

«Толчинский и Семенов приболели, у них температура - но зимой это нормально. Мы прекрасно понимаем, какую роль они играют в «Авангарде», но сегодня важные роли достались другим ребятам, и я доволен, как команда сыграла», - сказал сайту КХЛ после матча главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Омский клуб остался на пятом месте в конференции «Восток». У обладателя Кубка Гагарина 50 очков.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»