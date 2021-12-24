Компания «Росатома» стала совладельцем томского ГОКа

Разработкой Туганского месторождение ильменит-цирконовых песков в Томской области займется «Росатом». Одна из компаний, входящих в его структуру, приобрела долю в АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит».

25% уставного капитала минус одна акция «Ильменита» приобрело ООО «Объединенные урановые предприятия» (ОУП). Это юрлицо входит в горнорудный дивизион «Росатома» - АО «Атомредметзолото» (АРМЗ).

«Туганское месторождение титан-циркониевых песков лучше всех аналогичных месторождений в России готово к промышленному освоению, обладает развитой инфраструктурой, логистикой, отработанной технологией. Кроме основной продукции - циркониевых и титановых концентратов - предприятие планирует выпускать большое количество стекольных и фракционированных песков», - привел сайт АРМЗ комментарий гендиректора ОУП Руслана Димухамедова.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2019 года томские власти заявляли о том, что проект строительства комбината будет реализован в две очереди. На первом этапе планируется создание производства концентратов и кварцевого песка мощностью 575 тыс. т сырья в год. В дальнейшем производство увеличится до 2,3 млн т в год. Объем инвестиций тогда оценивался в 9 млрд руб.

Фото: © АО «Атомредметзолото»