24 декабря
Новости России
погода -21 °C
73.36
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Компания «Росатома» стала совладельцем томского ГОКа

Главная В России
Красноярск
09:38 24 Декабря 2021
акции, добыча, росатом, компания, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Разработкой Туганского месторождение ильменит-цирконовых песков в Томской области займется «Росатом». Одна из компаний, входящих в его структуру, приобрела долю в АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит».

25% уставного капитала минус одна акция «Ильменита» приобрело ООО «Объединенные урановые предприятия» (ОУП). Это юрлицо входит в горнорудный дивизион «Росатома» - АО «Атомредметзолото» (АРМЗ).

«Туганское месторождение титан-циркониевых песков лучше всех аналогичных месторождений в России готово к промышленному освоению, обладает развитой инфраструктурой, логистикой, отработанной технологией. Кроме основной продукции - циркониевых и титановых концентратов - предприятие планирует выпускать большое количество стекольных и фракционированных песков», - привел сайт АРМЗ комментарий гендиректора ОУП Руслана Димухамедова.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2019 года томские власти заявляли о том, что проект строительства комбината будет реализован в две очереди. На первом этапе планируется создание производства концентратов и кварцевого песка мощностью 575 тыс. т сырья в год. В дальнейшем производство увеличится до 2,3 млн т в год. Объем инвестиций тогда оценивался в 9 млрд руб.

Фото: © АО «Атомредметзолото»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Байкал не станет федеральной территорией

Байкал не станет федеральной территорией

24 Декабря 2021 г.
Владимир Путин сказал об отсутствии таких планов на большой пресс-конференции
Новости Красноярска: Омские хоккеисты обыграли лидера «Востока» КХЛ

Омские хоккеисты обыграли лидера «Востока» КХЛ

24 Декабря 2021 г.
Игра «Авангард» с «Металлургом» состоялась в Балашихе
Новости Красноярска: В Улан-Удэ восстанавливают теплоснабжение

В Улан-Удэ восстанавливают теплоснабжение

24 Декабря 2021 г.
Три котла ТЭЦ-1 работают на полную мощность
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Международный молодежный проект «Диалог молодежи: Россия-Казахстан» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Международный молодежный проект «Диалог молодежи: Россия-Казахстан» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23 Декабря 2021 г.
Участвуют представители двух стран
Новости Красноярска: В Оренбурге для туристов создали электронный гид

В Оренбурге для туристов создали электронный гид

23 Декабря 2021 г.
Маршрут состоит из 30 точек
Новости Красноярска: После масштабной аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

После масштабной аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

23 Декабря 2021 г.
В городе подготовлено 10 пунктов временного размещения граждан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

22 Декабря 2021 г.
У него подозревают инфаркт
Новости Красноярска: На двух перекрестках Красноярска изменятся схемы движения

На двух перекрестках Красноярска изменятся схемы движения

21 Декабря 2021 г.
Такое решение принято на основании данных мониторинга интенсивности движения
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru