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В Улан-Удэ восстанавливают теплоснабжение

Главная В России
Красноярск
09:16 24 Декабря 2021
мэр, авария, теплоснабжение, работы, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Рано утром 24 декабря в Улан-Удэ были подключены к теплу все дома, оставшиеся ранее без отопления из-за аварии на ТЭЦ-1. Ликвидация аварии и ее последствий в столице Республике Бурятия продолжается.

«Сейчас котлы на ТЭЦ-1 №1, 2 и 5 работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются. Совместно с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической (критическая температура 12 градусов тепла)», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании в городском оперштабе.

По его данным, вчера примерно от 300 улан-удэнцев поступили заявки на теплоприборы. Было выдано 279.

«Все затраты по ликвидации аварии на «Улан-Удэнской ТЭЦ-1» возьмет на себя ТГК-14. На данный момент, правительство Бурятии оперативно выделяет из республиканского резервного фонда финансирование для решения оперативных проблем», - процитировал главу Бурятии Алексея Цыденова официальный портал региона.

Как писали Sibnovosti.ru, авария произошла в ночь на 23 декабря. От теплоснабжения были отключено около 800 домов.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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