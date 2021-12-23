В Оренбурге для туристов создали электронный гид

Туристы, приехавшие в Оренбург, теперь могут воспользоваться экскурсоводческим маршрутом с электронным сервисом информационного сопровождения. Маршрут состоит из 30 точек.

О начале работе сервиса сообщили в правительстве Оренбургской области. Это первый такой опыт для туристической сферы региона. В создании гида приняли участие Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, мэрия Оренбурга и компания «Газпром переработка».

По данным официального сайта региона, в числе объектов, занесенных в гид, здания, которые сыграли значительную роль в истории города XIX-XX веков. Это здания Благородного собрания, Городская думы, Манежа (театр им. М. Горького), Контрольной палаты и др. Маршрут начинается у центрального входа в Губернаторский историко-краеведческий музей.

«Рядом с каждым объектом туристического маршрута находится лаконичная информационная стойка с указанием наименования памятника, удобной схемой маршрута и QR-кодом», - отмечается в сообщении оренбургского правительства.

Фото: © правительство Оренбургской области