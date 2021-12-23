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После масштабной аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

Главная В России
Красноярск
13:24 23 Декабря 2021
вице-премьер, чс, теплоснабжение, отключения, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые выводы правоохранительных органов о причинах аварии на «Улан-Удэнской теплоэнергоцентрале №1» (ТЭЦ-1) не заставили себя ждать. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

О ходе расследования рассказали в следственном управлении СКР по Республике Бурятия. По данным ведомства, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло из-за нарушения требований обеспечения безопасности. В результате пришлось отключать четыре отопительных котла и два турбогенератора. Ущерб в ведомстве оценили в 1 млн руб. Свою проверку обстоятельств случившегося проводит и прокуратура региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. По данным правительства Бурятии утром (авария произошла в ночь на 23 декабря) на ТЭЦ-1 подключили два резервных источника электроснабжения филиала «Бурятэнерго» мощностью 1,3 тыс. кВт и 200 кВт. Кроме того, могут быть задействованы еще семь мобильных генераторов общей мощностью 1 тыс. кВт.

«По заявке руководства ТЭЦ-1 требуется дополнительно порядка тысячи тонн мазута для розжига котлов и поддержания их до того, как будет подан уголь. Этот мазут находится у нас прямо в городе, 800 тонн - это емкость, которая находится непосредственно на территории ТЭЦ-1, и тысяча тонн мазута находится на станции города Улан-Удэ. Адрес этого груза непосредственно - министерство обороны», - привел официальный портал Бурятии слова вице-премьера республиканского правительства Евгения Луковникова, который возглавил оперативный штаб.

По данным ТАСС, без тепла в 30-градусный мороз остаются почти 800 домов. В Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения для желающих переселиться на период устранения ЧС. Школы и детские сады сегодня не работают.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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