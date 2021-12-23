Пресс-конференция «Незаконный оборот алкогольной продукции» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Участники:
Владимир Люляков, начальник отделения УЭБ и ПК УМВД России по Омской области;
Александр Черняков, заместитель начальника отдела управления организации деятельности УУП И ПДН УМВД России по Омской области;
Сергей Можаров, инспектор контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Омской области;
Евгений Величев, эксперт.