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Пресс-конференция «Незаконный оборот алкогольной продукции» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
12:59 23 Декабря 2021
алкоголь, пресс-конференция, мкр, мвд, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Участники:

Владимир Люляков, начальник отделения УЭБ и ПК УМВД России по Омской области;

Александр Черняков, заместитель начальника отдела управления организации деятельности УУП И ПДН УМВД России по Омской области;

Сергей Можаров, инспектор контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Омской области;

Евгений Величев, эксперт.

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