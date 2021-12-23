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Оформление ледового городка в Новосибирске связали со 100-летием Юрия Никулина

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Красноярск
12:03 23 Декабря 2021
фейерверк, новый год, лед, цирк, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Традиционный ледовый городок на Михайловской набережной Оби в Новосибирске в этом году откроется 30 декабря. На этот раз его темой станет цирк.

Тема выбрана в связи со 100-летием со дня рождения Юрия Никулина – великого советского артиста и клоуна, пояснили в пресс-центре мэрии. Он родился 18 декабря 1921 года в Смоленской губернии.

Фейерверка на Михайловской набережной по случаю встречи Нового года не будет. Как и на площади им. Ленина рядом главной площадкой новогодних праздников в Театральном сквере. Причиной стали ограничения, введенные против распространения COVID-19.

Ежегодный Сибирский фестиваль снежных скульптур состоится. Он стартует 4 января и продлится пять дней. На соревновании мастеров ожидается не менее 10 команд.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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