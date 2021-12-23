Предъявлено обвинение в поджоге томского гипермаркета

В Томске местному жителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества со значительным ущербом путем поджога). 21 декабря он устроил пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых.

Как рассказали в управлении МВД России по Томской области, выйти на поджигателя удалось благодаря действиям капитана полиции Антона Смирнова, оказавшегося у здания магазина в момент пожара. Он помог эвакуировать людей и опросил свидетелей.

О задержанном сообщается, что он родился в 1988 году, ранее был судим. В гипермаркете был на подсобных работах. На видео, выложенном областным главком полиции, мужчина дает признательные показания. По предварительной информации, поджог обвиняемый совершил «на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети».

Как писали Sibnovosti.ru, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Частично обрушились кровля и стены здания.

Фото: © управление МВД России по Томской области