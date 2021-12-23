23 декабря
Новости России
погода -26 °C
73.79
 
€ 83.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Предъявлено обвинение в поджоге томского гипермаркета

Главная В России
Красноярск
10:18 23 Декабря 2021
мвд, магазины, пожар, обвинение, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томске местному жителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества со значительным ущербом путем поджога). 21 декабря он устроил пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых.

Как рассказали в управлении МВД России по Томской области, выйти на поджигателя удалось благодаря действиям капитана полиции Антона Смирнова, оказавшегося у здания магазина в момент пожара. Он помог эвакуировать людей и опросил свидетелей.

О задержанном сообщается, что он родился в 1988 году, ранее был судим. В гипермаркете был на подсобных работах. На видео, выложенном областным главком полиции, мужчина дает признательные показания. По предварительной информации, поджог обвиняемый совершил «на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети».

Как писали Sibnovosti.ru, площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Частично обрушились кровля и стены здания.

Фото: © управление МВД России по Томской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Оформление ледового городка в Новосибирске связали со 100-летием Юрия Никулина

Оформление ледового городка в Новосибирске связали со 100-летием Юрия Никулина

23 Декабря 2021 г.
Он откроется на Михайловской набережной 30 декабря
Новости Красноярска: Новосибирское правительство покидает еще один министр

Новосибирское правительство покидает еще один министр

23 Декабря 2021 г.
Андрей Даниленко возглавлял министерство природных ресурсов и экологии три года
Новости Красноярска: Мэра Томска предложили отправить в колонию на пять лет

Мэра Томска предложили отправить в колонию на пять лет

23 Декабря 2021 г.
В ходе судебного процесса начались прения сторон
Новости Красноярска: Значительная часть Улан-Удэ осталась без тепла

Значительная часть Улан-Удэ осталась без тепла

23 Декабря 2021 г.
На ТЭЦ-1 после задымления отключены четыре котла
Новости Красноярска: Госдума освободила автовладельцев от обязательного техосмотра

Госдума освободила автовладельцев от обязательного техосмотра

22 Декабря 2021 г.
Но только тех, кто использует транспорт в личных целях
Новости Красноярска: Комитет по строительству и дорожному хозяйству создан в иркутском заксобрании

Комитет по строительству и дорожному хозяйству создан в иркутском заксобрании

22 Декабря 2021 г.
Его возглавил Виктор Побойкин
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

Глава муниципального образования в Шушенском районе привлечен к административной ответственности

20 Декабря 2021 г.
Глава не смог правильно распорядиться краевой субсидией в размере 17 млн рублей
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края попал в больницу после задержания

22 Декабря 2021 г.
У него подозревают инфаркт
Новости Красноярска: Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

22 Декабря 2021 г.
Магазин поджог рабочий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru