Новосибирское правительство покидает еще один министр

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко покинет свой пост. По его собственным словам, причиной отставки стало состояние здоровье.

«Дает осложнения тяжело перенесенный в прошлом году коронавирус», - сообщил Андрей Даниленко «Коммерсанту-Сибирь».

На посту новосибирского министра уроженец Красноярска и выпускник Томского государственного университета проработал почти три года. Официального сообщения об отставке руководителя ведомства пока нет. На сайте минприроды он указан в качестве министра.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря стало известно о том, что покидает свой пост министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. В свою очередь, министр науки региона Андрей Васильев перешел на работу в «Росатом».

Фото: © министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области