Мэра Томска предложили отправить в колонию на пять лет

Прокуратура предложила приговорить отстраненного мэра Томска Ивана Кляйна к пяти годам лишения свободы. Процесс проходит в Советском райсуде областного центра.

Прокурор выступил в ходе начавшихся судебных прений. Об их ходе сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Как писали Sibnovosti.ru, 26 февраля этого года следственное управление СКР по Томской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Ивана Кляйна. Его обвиняют по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, глава Томска использовал должностные полномочия в интересах своей семьи и участвовал в управлении компанией «Томское пиво».

Иван Кляйн свою вину не признал. Напомним, что в ходе следствия он перенес операцию в томском НИИ онкологии.

Фото: © официальный портал Томска