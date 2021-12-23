Значительная часть Улан-Удэ осталась без тепла

В Республике Бурятия введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стал пожар на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

По данным официального портала республики, в результате пожара были отключены четыре котла. Это привело к снижению подачи тепла в части Улан-Удэ на время ремонтных работ.

«Сегодня, в четверг приостановлена работа детских садов и школ», - сообщили в правительстве Бурятии о принятых мерах.

Как уточнили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия, о задымлении на ТЭЦ-1 стало известно в ночь на 23 декабря. К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха.

По данным ТАСС, который сослался на мэра Игоря Шутенкова, теплоснабжение ограничено в большей части Железнодорожного и в части Советского районов. Сейчас температура воздуха в Улан-Удэ – около минус 30 градусов.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия