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Значительная часть Улан-Удэ осталась без тепла

Главная В России
Красноярск
09:07 23 Декабря 2021
мчс, чс, теплоснабжение, ремонт, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Причиной стал пожар на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

По данным официального портала республики, в результате пожара были отключены четыре котла. Это привело к снижению подачи тепла в части Улан-Удэ на время ремонтных работ.  

«Сегодня, в четверг приостановлена работа детских садов и школ», - сообщили в правительстве Бурятии о принятых мерах.

Как уточнили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия, о задымлении на ТЭЦ-1 стало известно в ночь на 23 декабря. К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха.

По данным ТАСС, который сослался на мэра Игоря Шутенкова, теплоснабжение ограничено в большей части Железнодорожного и в части Советского районов. Сейчас температура воздуха в Улан-Удэ – около минус 30 градусов.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Бурятия

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