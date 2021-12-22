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Госдума освободила автовладельцев от обязательного техосмотра

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Красноярск
15:40 22 Декабря 2021
в красноярском крае, авто, общество, красноярск, транспорт
Фотография © Александр Жуковец
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, которые отменяют обязательный технический осмотр для транспортных средств, принадлежащих физлицам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Законом отменено обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам. Но только в случае, если гражданин использует транспортное средство исключительно в личных целях.

В сообщении отмечается, что техосмотр остается обязательным для автобусов, такси и грузовиков. По‑прежнему необходим он и для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях  постановки их на учет, а также смены владельца или изменения конструкции ТС.

Председатель ГД Вячеслав Володин уверен, что это решение облегчит жизнь многим автовладельцам, ведь речь идет примерно о 50 млн транспортных средств.

- Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится. Они, как и прежде, в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения будут обязаны проходить техосмотр, - подчеркнул Володин. - Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

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