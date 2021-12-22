Комитет по строительству и дорожному хозяйству создан в иркутском заксобрании

В структуре законодательного собрания Иркутской области появился еще один комитет - по строительству и дорожному хозяйству. Соответствующее решение принял областной парламент на своей сессии.

Формирование нового комитета вызвано вниманием к проблема отрасли. Его председателем, как сообщил сайт заксобрания, был избран Виктор Побойкин. Ранее он занимал пост заместителя председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. До сих пор в структуре областного парламента насчитывалось шесть комитетов.

По словам Виктора Побойкина, должны быть более активно интегрированы в вопросы инфраструктурного развития региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре правительство РФ утвердило выделение российским регионам 100 млрд руб. на дорожные работы. Средства они получат в течение двух лет. В том числе, Иркутская область - 2,3 млрд руб.

Фото: © законодательное собрание Иркутской области