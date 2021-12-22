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Хакасскую больницу обязали выплатить компенсацию за ожоги младенца

Главная В России
Красноярск
13:25 22 Декабря 2021
компенсация, больница, младенец, прокуратура, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Больница в Республике Хакасия должна будет выплатить компенсацию за ожоги, которые получил новорожденный ребенок. Сумма возмещения по решению суда составила 100 тыс. руб.

Инцидент произошел в ГБУЗ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна». В прокуратуру обратилась местная жительница – мама пострадавшего ребенка.

«Сотрудницей медицинского учреждения применены согревающие манипуляции без назначения врача и использовано изделие медицинского назначения не входящего в стандарт оснащения отделения новорожденных. В результате указанных действий у несовершеннолетнего появились ожоги второй степени», - сделали вывод по итогам проверки в надзорном органе.

В Саяногорский городской суд с иском о взыскании вреда обратилась прокуратура. По ее данным, решение горсуда в законную силу еще не вступило.

Тем временем, следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту смерти 1 ноября в больнице Чановского района региона 13-летней девочки. Оно расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По данным областного главка СКР, девочка поступила в медучреждение с жалобами на боли в животе, но ей своевременно не оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Фото: © сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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