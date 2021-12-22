Пресс-конференция «Встречаем новый беговой сезон SIM-2022» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция «Встречаем новый беговой сезон SIM-2022». В ней принимают участие организаторы и партнеры серии забегов Сибирский международный марафон (SIM).

Об итогах бегового сезона 2021 года, о долгожданном рекорде трассы Сибирского международного марафона, о календаре событий на 2022 год и первом старте сезона – Рождественском полумарафоне, о мерах безопасности и условиях участия в забеге рассказывают:

Дмитрий Крикорьянц – министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

Константин Подбельский – директор серии забегов «Сибирский международный марафон»;

Марина Ковалева – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, трехкратная победительница Сибирского международного марафона, рекордсменка трассы SIM-2021;

Вита Ткачева – врач терапевт, заместитель генерального директора по медицинской части центра физической реабилитации и спортивной медицины Ezramed Clinic.