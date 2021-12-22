Туристов поднимут над Бурятией

Туристы смогут увидеть пейзажи Республики Бурятия с воздуха. Для них будут организованы экскурсионные полеты на вертолете.

Первый такой туристический авиарейс назначен на 28 декабря. Это совместный проект авиакомпании «Баргузин» и министерства туризма региона.

По данным официального портала Бурятии, полеты будут осуществляться на вертолете Ми-8АМТ. На его борту в первом рейсе будут находиться туроператоры региона.

«После ознакомительных туров, туроператоры составят программу вертолетных экскурсий над городом Улан-Удэ, и по другим туристическим направлениям республики. Также в ближайшее время после составления летных программ будет определена длительность и стоимость полетов», - отметили в республиканском правительстве.

Предполагается, что коммерческие рейсы начнутся в феврале 2022 года. Авиакомпания «Баргузин» - «дочка» АО «Улан-Удэнский авиационный завод», входящего в холдинг «Вертолеты России».

Как писали Sibnovosti.ru, этническая деревня для привлечения туристов будет создана в местности Шитиловка Кяхтинского района Бурятии. Там построят несколько объектов. В их числе русская изба, бурятская юрта, казачья, татарская и старообрядческая избы.

Фото: © правительство Республики Бурятия