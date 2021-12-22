В Алтайском крае рассчитывают на скорое начало строительства корпуса онкодиспансера

Строительство хирургического корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» в Барнауле может начаться в будущем году. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

Руководитель края дал пресс-конференцию по итогам 2021 года. По его данным, стоимость проекта составляет около 4 млрд руб.

За поддержкой в реализации проекта краевые власти весной этого года обратились к премьер-министру РФ. В марте Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в регион. В настоящее время, по словам Виктора Томенко, соответствующее поручение федеральное правительство дало ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина», который готовит барнаульский проект к согласованию.

«Я надеюсь, что мы доведем его до логического конца и в настоящее время ждем заключения по проекту от них», - сказал губернатор.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2020 года в Барнауле открылся Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он построен «Медицинским институтом им. Березина».

Фото: © КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»