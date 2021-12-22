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С ковида на фитнес: пожилым забайкальцам предложили бесплатное восстановление

Главная В России
Красноярск
11:24 22 Декабря 2021
бесплатная, спорт, вирус, болезнь, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Забайкальского края старшего возраста, переболевшие COVID-19, должны получить возможность бесплатно посещать занятия фитнесом. С такой инициативой выступил губернатор Александр Осипов.

Соответствующие изменения, по его словам, предстоит внести в региональный проект «Здоровое Забайкалье». Речь идет о жителях края в возрасте от 60 лет.

По данным официального портала региона, средства на эти цели уже предусмотрены в забайкальском бюджете. Их объем – 2,9 млн руб. Благодаря этим мерам, ежемесячно спортивно-тренажерные залы смогут посещать 146 человек. Правда, пока услуги готовы предоставлять бесплатно только два фитнес-клуба в Чите – «Аркфит» и «Пресс-центр».

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Забайкалье зарегистрировано более 94 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

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