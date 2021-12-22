Майнеры оставляют Иркутск без электроэнергии

Увлечение иркутян майнингом криптовалют стало причиной участившихся в областном центре случаев отключения электроэнергии. Об этом говорилось на совещании, которое вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников провел с представителями электроснабжающих организаций.

По данным энергокомпаний, рост нагрузки стал резко расти с июня этого года. В результате, в ноябре она выросла на 40% несмотря на то, что в этом месяце температура воздуха была сравнительно высокой.

«Существенные нагрузки на электрические сети и рост числа отключений электроэнергии связаны с деятельностью майнеров», - говорится в сообщении официального портала Иркутска по итогам совещания.

В мэрии напомнили, что «Иркутскэнергосбыт» в судебном порядке переводит майнинговые фермы в частных домах на коммерческие тарифы.

Как писали Sibnovosti.ru, в последнее время в Иркутской области участились случаи краж оборудования для майнинга. Так, в июле этого года в областном центре задержали пять человек, в ходе обыска у которых было обнаружено около 60 единиц краденого оборудования для майнинга стоимостью свыше 6 млн руб.

Фото: © мэрия Иркутска