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Майнеры оставляют Иркутск без электроэнергии

Главная В России
Красноярск
11:06 22 Декабря 2021
город, электроэнергия, валюта, отключения, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Увлечение иркутян майнингом криптовалют стало причиной участившихся в областном центре случаев отключения электроэнергии. Об этом говорилось на совещании, которое вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников провел с представителями электроснабжающих организаций.

По данным энергокомпаний, рост нагрузки стал резко расти с июня этого года. В результате, в ноябре она выросла на 40% несмотря на то, что в этом месяце температура воздуха была сравнительно высокой.

«Существенные нагрузки на электрические сети и рост числа отключений электроэнергии связаны с деятельностью майнеров», - говорится в сообщении официального портала Иркутска по итогам совещания.

В мэрии напомнили, что «Иркутскэнергосбыт» в судебном порядке переводит майнинговые фермы в частных домах на коммерческие тарифы.

Как писали Sibnovosti.ru, в последнее время в Иркутской области участились случаи краж оборудования для майнинга. Так, в июле этого года в областном центре задержали пять человек, в ходе обыска у которых было обнаружено около 60 единиц краденого оборудования для майнинга стоимостью свыше 6 млн руб.

Фото: © мэрия Иркутска

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