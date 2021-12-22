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Сотрудники МВД России получили дополнительные полномочия

Главная В России
Красноярск
10:51 22 Декабря 2021
автомобиль, закон, мвд, полномочия, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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В России расширены полномочия сотрудников МВД. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Официальное название документа – «О внесении изменений в федеральный закон «О полиции». Он опубликован на официальном правовом интернет-портале.

Полицейские получили целый ряд новых полномочий. Теперь у них есть право проникать в жилые помещения, чтобы задержать подозреваемых, а также оцеплять здания и территории. Сотрудникам МВД России разрешили вскрывать машины. Эти действия могут быть продиктованы рядом причин. В их числе, спасение жизни, обеспечение безопасности при массовых беспорядках и ЧС, поимка подозреваемых или обвиняемых, угроза теракта.

«Общественное телевидение России» отмечает, что аналогичные полномочия уже были у Росгвардии. По данным РИА «Новости», МВД уже подготовило порядок проникновения сотрудников в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан.

Фото: © МВД России

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