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Удача улыбнулась сибирским командам КХЛ в овертайме

Главная В России
Красноярск
10:28 22 Декабря 2021
сибирь, хоккей, кхл, матч, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Обе сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграли свои матчи. Причем, обе в овертайме, отыгравшись по ходу матча.

Омский «Авангард» дома одолел нижегородское «Торпедо» 3:2, хотя во втором периоде гости вели 2:0. Но уже во второй 20-минутке счет стал равным после точных бросков Николая Прохоркина и Наиля Якупова. Решающий гол в овертайме у «Авангарда» забил Арсений Грицюк, завершивший быструю атаку омичей.

«В первом периоде было видно, что нам не хватало командной работы. Соперник этим воспользовался», - заметил сайту КХЛ главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

«Сибирь», в свою очередь, дома одолела ярославский «Локомотив» 2:1. Во втором периоде новосибирец Валентин Пьянов сравнял счет, а гол в овертайме забил Вадим Кудако. Ворота хозяев защищал Харри Сятери, игра которого стала одной из главных составляющих победы сборной Финляндии на недавнем Кубке «Первого канала».

Сибирские команды делят пятое-шестое места в Восточной конференции КХЛ. У них по 48 очков.

Фото: © хоккейный клуб «Авангард»

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