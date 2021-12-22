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Кемеровского полицейского приговорили к девяти годам за взятки

Главная В России
Красноярск
09:55 22 Декабря 2021
мвд, приговор, взятка, суд, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области вынесен приговор по уголовному делу заместителя начальника главного управления МВД России по региону. Высокопоставленный полицейский получил девять лет колонии строгого режима.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, полицейский предложил предпринимателю из города Белово, у которого к тому времени прошли обыски, передать ему 500 тыс. руб. за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Получив деньги, он в дальнейшем через посредников попросил еще 300 тыс. руб. Об этом стало известно в управлении ФСБ по Кемеровской области. Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 (покушение на получение взятки должностным лицом в крупном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

О задержании заместителя начальника полиции региона по оперативной работе подполковника Вячеслава Безлюдько Sibnovosti.ru сообщали в мае 2019 года.

«Результаты экспертиз подтвердили коррупционный способ получения денег обвиняемым. Изначально со следствием он не сотрудничал, на окончании предварительного следствия вину признал», - рассказали в следственном управлении.

Приговором суда обвиняемый также был лишен специального звания.

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области

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