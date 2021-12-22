Гипермаркет в Томске сожгли без объяснения причин

Один из крупнейших за последнее время пожаров в Томске произошел 21 декабря. Сгорел гипермаркет «Лента», расположенный на ул. Елизаровых.

Пожар начался во второй половине дня. По данным «Коммерсантъ-Сибирь», он охватил площадь 5 тыс. кв. м. Частично обрушились кровля и стены здания. Весь персонал и покупателей – около 200 человек – удалось вовремя эвакуировать из магазина, так что обошлось без жертв.

Главное управление МЧС по Томской области направило на тушение пожара крупные силы. В операции приняли участие более 20 единиц техники и почти 100 спасателей.

Как выяснилось позже, причиной пожара стал поджог. Его устроил сотрудник, работавший в гипермаркете. По предварительным данным, сделал он это с помощью жидкости для розжига мангала.

«Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель, 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог», - говорится в сообщении управления МВД России по Томской области.

Фото: © управление МВД России по Томской области