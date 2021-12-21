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Пресс-конференция «365 дней до первенства мира по хоккею-2023» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
15:59 21 Декабря 2021
пресс-конференция, мкр, чемпионат мира, хоккей, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Турнир стартует ровно через год в Омске и Новосибирске.

В пресс-конференции принимают участие:

Олег Китов - руководитель проекта по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Омске первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет;

Варвара Пасенкова – главный специалист по работе с волонтерами;

Ангелина Котовщикова – главный специалист по связям с общественностью.

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