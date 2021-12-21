Пресс-конференция «365 дней до первенства мира по хоккею-2023» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная первенству мира по хоккею среди юниоров до 20 лет. Турнир стартует ровно через год в Омске и Новосибирске.

В пресс-конференции принимают участие:

Олег Китов - руководитель проекта по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Омске первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет;

Варвара Пасенкова – главный специалист по работе с волонтерами;

Ангелина Котовщикова – главный специалист по связям с общественностью.