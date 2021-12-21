Инженер стал подозреваемым в уголовном деле о пожаре на кузбасской шахте

Проверка обстоятельств происшествия на угольной шахте им. Рубана в Кемеровской области завершилась возбуждением уголовного дела. Его фигурантом стал инженер по метрологии «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и (или) услуг требованиям безопасности).

«Подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте, исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал…», - изложена позиция следствия в пресс-релизе следственного управления СКР по Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент на предприятии произошел 19 декабря. Тогда под землей был выявлен очаг самонагревания. 128 горняков вывели на поверхность.

13 декабря кемеровский губернатор Сергей Цивилев провел заседание энергетической комиссии Госсовета, посвященное безопасности на объектах ТЭК.

«Мы должны по итогам трагедии на шахте «Листвяжная» сделать все, чтобы больше никогда не допустить травматизма и гибели людей на шахтах», - заявил тогда глава региона.

Инцидент на шахте им. Рубана произошел менее месяца спустя после трагедии на «Листвяжной». 25 ноября там в результате взрыва погиб 51 человек.

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области