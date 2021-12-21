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В музейном комплексе в новосибирском поселке открыли дом управляющего заводом

Главная В России
Красноярск
12:59 21 Декабря 2021
комплекс, дом, музей, реставрация, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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В рабочем поселке Сузун Новосибирской области завершили формирование музейно-туристического комплекса «Сузун-завод. Монетный двор». Комплекс является филиалом ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей».

Как сообщила пресс-служба музея, в составе комплекса открылся «Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом». Реконструкция здания заняла около двух лет. Теперь в составе комплекса для посетителей открыты четыре здания.  

«Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом – памятник истории, построенный во второй половине XIX века. В экспозиции воссозданы интерьеры 70-х годов XIX века – времени, когда в этом доме жил и работал известный инженер, талантливый администратор и писатель Александр Черкасов, один из последних управляющих завода», - рассказали в Новосибирском краеведческом музее.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году в Сузуне в составе комплекса открылся Музей сибирской народной иконы. Традиция такой иконописи зародилась в Сузуне в середине XIX века, наиболее яркие образцы датированы рубежом XIX-XX веков. Авторы этих работ – не церковные иконописцы, а местные ремесленники, которые продавали иконы на ярмарке.

Фото: © ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей»

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