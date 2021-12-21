Единственный новосибирский регоператор ТКО подал заявление о самобанкротстве

ООО «Экология-Новосибирск» подало иск в Новосибирский арбитражный суд о признании его банкротом. Компания является единственным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области.

Сведения о подаче заявления по делу «О признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ О несостоятельности)» появились в картотеке арбитражного суда. Сам текст документа пока не выложен.

«Экология-Новосибирск» входит в группу ВИС. 4 декабря регоператор сообщал о том, что «по решению участников общества инициирована процедура введения наблюдения». По версии компании, этот шаг призван обеспечить бесперебойную операционную деятельность «Экологии-Новосибирск».

По данным ТАСС, задолженность регоператора составляет 1,8 млрд руб. «Экология-Новосибирск» неоднократно подвергалась критике за долги перед подрядчиками. В том числе, на декабрьской сессии законодательного собрания Новосибирской области. Тогда министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил о том, что регоператор ведет переговоры о заключении соглашений о рассрочке выплат.

Фото: ООО «Экология-Новосибирск»