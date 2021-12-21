В Бурятии родителям придется выбирать, кому идти на детский утренник

В Республике Бурятия только одному из родителей разрешат присутствовать на новогоднем утреннике своего ребенка в детском саду или первом школьном классе. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

Как уточнил официальный портал республики, для посещения мероприятия родитель обязан представить документ о вакцинации. Его может заменить справка о перенесенном заболевании COVID-19 за последнее полугодие, а также отрицательный результат ПЦР-теста (действует 48 часов). Новогодний праздник должен продлиться не более 45 минут.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в Бурятии приняли решение, согласно которому в школах новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. На празднике не должно быть посторонних ведущих и аниматоров.

Согласно официальным данным, в Республике Бурятия прошли полный курс вакцинации от коронавируса 59,4% взрослого населения. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 74,6 тыс. случаев заболевания.

Фото: © правительство Республики Бурятия