В Омске утвердят схему движения транспорта на время МЧМ-2023

Схема организации дорожного движения в Омске на время проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года (МЧМ-2023) будет утверждена до конца этого года. Об этом было объявлено на заседании омского оргкомитета.

Заседание провел губернатор Александр Бурков. Как отметил портал правительства региона, члены оргкомитета особое внимание уделили системам общественной и транспортной безопасности, а также медицинскому обслуживанию.

«В начале следующего года станет известно количество матчей, которые пройдут в каждом из городов - Омске и Новосибирске, в зависимости от этого будет сформирован график дополнительных авиарейсов между двумя регионами», - отметили также в омском правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, МЧМ-2023 пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023-го. Первенство примут два сибирских города. В Новосибирске в ходе подготовки завершены работы по модернизации транспортной развязки на пл. Лыщинского у строящегося ледового дворца спорта.

Фото: © правительство Омской области