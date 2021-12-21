На реставрацию памятника Ленину в Оренбурге потребовалось 12 млн рублей

Памятник Владимиру Ленину в центре Оренбурга все-таки будет отреставрирован. Его демонтировали с постамента еще три года назад, но до сих пор не могли найти средств на восстановительные работы.

О судьбе памятника сообщил руководитель территориального управления Росимущества по Оренбургской области Сергей Колотов. Он выступил на совете законодательного собрания региона.

«Сегодня, по имеющейся информации, прорабатывается вопрос о финансировании реставрации объекта в 2022 году. В ноябре этого года была проведена актуализация сметного расчета. В итоге стоимость работ по реставрации и авторскому надзору составит 12 млн руб.», - рассказал чиновник (цитата по сайту заксобрания).

Сергей Колотов добавил, что подана заявка на включение памятника в госпрограмму по развитию культуры.

Памятник на ул. Советский работы Василия Козлова и Ивана Рянгина жители Оренбурга называют «маленький Ленин». По данным местных СМИ, это первый монумент вождю большевиков в России, установленный на народные деньги. Он простоял около 90 лет.

Фото: © законодательное собрание Оренбургской области