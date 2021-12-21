Продавца магазина в Забайкалье застрелили из-за ноутбука

В забайкальском городе Могоча застрелен продавец одного из магазинов. Правоохранительные органы ведут поиск убийцы.

Тело мужчины в магазине было обнаружено вечером 20 декабря. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем».

По данным ведомства, злоумышленник зашел в помещение магазина, выстрелил в продавца, затем взял ноутбук и скрылся. Из какого оружия стрелял налетчик, пока точно не известно.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года в Забайкальском крае задержали подозреваемых в налетах на офисы микрокредитных организаций в Чите. По версии правоохранительных органов, они ограбили два офиса в конце 2020 года.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю