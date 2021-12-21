Федеральный кабмин поделил между регионами 100 млрд рублей на дороги

Правительство РФ утвердило выделение российским регионам 100 млрд руб. на дорожные работы. Средства они получат в течение двух лет.

Распределение средств указано в распоряжении кабмина от 17 декабря. Оно опубликовано на сайте правительства.

«Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта», - говорится в сообщении правительства.

В числе получателей – все регионы Сибирского федерального округа. Больше всего средств предназначено Новосибирской области – 3,22 млрд руб. Алтайскому краю будет направлено 2,72 млрд руб., Иркутской области – 2,3 млрд руб., Омской области – 1,7 млрд руб., Красноярскому краю – 1,2 млрд руб.

Фото: © министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области