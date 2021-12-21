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Омский «Иртыш» не может без Владимира Арайса

Главная В России
Красноярск
09:44 21 Декабря 2021
тренер, лига, футбол, назначение, клуб
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский футбольный «Иртыш» вновь возглавил Владимир Арайс. Его кандидатура на пост главного тренера клуба, выступающего в Футбольной национальной лине – 2 (ФНЛ), согласована в областном министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Владимира Арайса нельзя назвать в полном смысле «новым» главным тренером омичей. Он возглавлял «Иртыш» уже несколько раз после завершения профессиональной карьеры футболиста. По данным сайта клуба, в первый раз это произошло в 1995 году, затем в 2008-2010, 2012-2014 и 2018-2021 годах. Отмечается, что в качестве главного тренере Владимир Арайс дважды выводил омичей в ФНЛ.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года пост главного тренера «Иртыша» занял Александр Горшков.

В первенстве четвертой группы ФНЛ-2 «Иртыш» ушел на зимний перерыв на седьмом месте.

Фото: © футбольный клуб «Иртыш»

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