Вакцинацию от COVID-19 внесли в российский календарь прививок

В России утвержден новый национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Он предусматривает добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Приказ об утверждении национального календаря подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Документ, датированный 6 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся … дети от 12 до 17 лет (включительно)», - говорится, в частности, в документе.

Условием для вакцинации является письменное заявление одного из родителей.

Национальный календарь прививок определяет очередность вакцинации по возрасту человека и типу вакцин. Указанные в нем прививки делаются бесплатно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России с начала пандемии зарегистрировано 10,24 млн случаев заражения COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 70,83 млн человек – это менее половины населения страны.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области