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В Госдуму РФ направили законопроект против пыток

Главная В России
Красноярск
15:16 20 Декабря 2021
служба, законопроект, госдума, заключенные, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские власти намерены ужесточить наказания за пытки. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы РФ председатель комитета по государственному строительству и законодательству нижней палаты Федерального собрания Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

В сообщении Госдумы РФ отмечается, что в ст. 302 УК РФ (принуждение к даче показаний) вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. По замыслу авторов законопроекта, это позволит привлекать к ответственности за пытки сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По словам Павла Крашенинникова, появление законопроекта связано с опубликованными недавно видео пыток.

«Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями», - приводит пресс-служба Госдумы РФ комментарий председателя депутатского комитета.

За пытки представитель правоохранительных органов, согласно законопроекту, может быть лишен свободы сроком на 12 лет.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в интернете появились кадры побоев и изнасилований осужденных в Саратовской области. Позднее владельцы записи заявили о том, что располагают похожими видеодокументами еще из ряда регионов. 25 ноября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова.   

Фото: © Государственная дума РФ

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