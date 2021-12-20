В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 превысило 90 тысяч

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области перевалило через отметку в 90 тыс. Таким образом, заболевание было выявлено у около 3% жителей региона.

В последние дни наблюдается некоторое снижение количества новых зараженных – до примерно 380 в сутки. По данным областного оперативного штаба, на 19 декабря в регионе было зарегистрировано 90 168 случаев. Число погибших пациентов – 4 071.

С 20 декабря в Новосибирской области введены новые ограничения, связанные с использованием QR-кодов. Теперь их необходимо предъявлять при посещении салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бань, саун и соляриев.

По данным правительства региона, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут закрыты аттракционы, детские развлекательные центры, игровые комнаты и площадки.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области